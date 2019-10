Beccati a fumare a scuola, 4 studenti multati dai carabinieri del Nas

Sono stati in totale 4 gli studenti sorpresi a fumare e multati nel corso dei controlli eseguiti dai carabinieri del Nas in un istituto tecnico scuola di Pescara.

I militari dell'Arma hanno ispezionato scuole e sale giochi del capoluogo adriatico.

I carabinieri per la Tutela della Salute hanno ispezionato 3 scuole secondarie superiori durante le ore di lezione per accertare se, in special modo nei bagni e nelle pertinenze, venisse rispettato il divieto di fumo.

Mentre in due licei cittadini, in uno dei quali lo scorso anno erano state contestate tre violazioni, in questa occsione non non sono state rilevate irregolarità, in un istituto tecnico sono stati sanzionati 4 giovani intenti a fumare. Per uno dei quattro, minore di anni 18, la sanzione, per un importo di 55 euro, è stata notificata anche all’addetta al divieto di fumo nelle pertinenze dell’istituto, come da assetto organizzativo del sistema emergenza, per “culpa in vigilando”.

I controlli si sono estesi anche in quei locali pubblici frequentati da giovani anche durante l’orario diurno. Sanzione di 440 euro e segnalazione all’autorità sanitaria per i titolari di 2 sale giochi che non avevano predisposto alcuna cartellonistica del divieto di fumo e che avevano destinato a sale fumatori ambienti più ampi di quelle fumatori, ove peraltro vi erano un numero spropositato di slot machine.

Periodicamente i carabinieri del Nas compiono ispezioni in tutta Italia per il rispetto della normativa sul divieto di fumo. L’attività rientra quindi nei controlli che i Nas, su disposizione del ministero della Salute, svolgono in istituti scolastici, locali pubblici e strutture sanitarie, al fine di tutelare la salute dei non fumatori. Anche nel mese scorso, il Nas di Pescara aveva sanzionato fumatori nelle aree dell’ospedale e in uno studio medico odontoiatrico.