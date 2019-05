Spaccio di droga, incastrato dai carabinieri uno studente 18enne

Uno studente di soli 18 anni è stato incastrato dai carabinieri con le accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Penne hanno dato esecuzione ad una misura cautelare di collocamento in comunità nei confronti di E. P., residente a Chieti.

Il 18enne era stato sorpreso a Rosciano nello scorso mese di febbraio, quando era ancora minorenne, dai carabinieri, impegnati in attività per il contrasto all’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, dove si aggirava per le vie cittadine a bordo della sua minicar.

I militari dell'Arma lo fermarono e perquisirono scovando 11 involucri di cellophane contenente “marijuana” pronta per essere ceduta ai giovani acquirenti della Val Pescara. I carabinieri hanno poi proceduto a perquisire anche l’abitazione del ragazzo dove è stato ritrovato un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi. Nel corso della successiva attività di indagine svolta sono emersi ulteriori addebiti per cessioni di droga ad altri coetanei della Val Pescara a carico del 18 enne che denunciato al tribunale per i Minori di L’Aquila, in quanto all’epoca ancora minorenne, ha visto ora aprirsi le porte della Comunità di recupero.

«Ancora una volta», fanno sapere dalla Compagnia dei carabinieri di Penne, «è sempre al centro dell’attività dell’Arma il fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti, in specie negli ambienti giovanili, quale vera piaga sociale dell’area vestina e della provincia pescarese, che vede costantemente impegnati tutti i reparti della provincia in stretta sinergia operativa tra di loro».