Jova Beach Party a Montesilvano, lo striscione tutto da ridere di un balneatore [FOTO]

L'atteso Jova Beach Party che si terrà domani, sabato 7 settembre, a Montesilvano, ha stimolato anche la fantasia di uno dei balneatori della città adriatica.

Infatti Nino Padovano, dello stabilimento balneare "Gente di Mare", ha affisso l'altro ieri, mercoledì 4 settembre, sulla facciata della sua attività uno striscione esilarante.

Visto l'arrivo sulla spiaggia montesilvanese del rapper romano, Padovano ha installato un grande striscione per indicare al pubblico da che parte andare per seguire "Jovanotti" mentre dalla parte opposta c'è l'indicazione per i "Vecchioni".