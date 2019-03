Un anno dalla morte di Alessandro Neri, uno striscione per chiedere la verità [FOTO]

Oggi, 5 marzo, ricorre 1 anno dalla morte di Alessandro Neri. Il giovane di Spoltore fu barbaramente assassinato al termine di una vera e propria esecuzione.

In questi mesi gli inquirenti hanno seguito diverse piste e a gennaio sono stati effettuati alcuni arresti importanti soprattutto per cercare di imprimere una svolta alle indagini.

In occasione del primo anniversario dalla scomparsa di "Nerino", come lo chiamavano affettuosamente i suoi amici, è stato esposto uno striscione sull'asse attrezzato, a ridosso del Ponte Risorgimento, che recita: "Verità per Ale".