Strade, lavori sulla Tiburtina e lungo viale Pindaro: le modifiche alla viabilità

A causa di alcuni lavori stradali, nella giornata di oggi giovedì 15 marzo ci saranno delle modifiche alla viabilità in due importanti arterie stradali della città. Lo ha fatto sapere il vicesindaco ed assessore Blasioli.

1) via Tiburtina davanti la Skoda sarà oggetto di un lavoro di Aca. L’asfalto si è leggermente deteriorato per un cedimento. Domani mattina Aca interviene per ripristinare la sicurezza. Senso unico alternato con personale della ditta.

2) dalle 13 e fino alle 18 viale Pindaro a senso unico dalla Caserma de Vigili del Fuoco verso il mare per la realizzazione di tre attraversamenti rialzati. Il tratto interessato va dal Comando dei Vigili del fuoco fino alla rotatoria con via Marconi. Il cantiere resterà aperto fino alle 18