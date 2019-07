VIDEO | Strade come fiumi in piena a Pescara Colli, un vero disastro

Tra zone di Pescara maggiormente colpite da questa incredibile ondata di maltempo c'è senza dubbio quella dei Colli. Diverse strade, tra via di Sotto, via del Santuario e quella nella quale si svolge il mercato settimanale sono state trasformate in veri fiumi in piena con automobili, scooter, moto e cassonetti della spazzatura travolti e trascinati dalla forte corrente dell'acqua.

Come segnala il consigliere comunale Piero Giampietro bisogna prestare attenzione ed evitare di percorrere queste strade:

"Nella parte bassa dei Colli strade impraticabili e cassonetti trasportati in strada dalla corrente verso la zona ospedale. Le strade non sono state ancora chiuse quindi evitare il transito lungo via Monte Faito, via Valle di Rose, via Rigopiano".

