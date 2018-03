Strada Pendolo ed alloggi popolari per disabili: sì del consiglio comunale

Approvate ieri dal Consiglio Comunale due importanti delibere riguardanti altrettanti progetti da realizzare nella nostra città che permetterano di presentare i relativi progetti esecutivi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si tratta della delibera sulla Strada Pendolo, arteria stradale di cui si parla da anni che collegherà direttamente via Rio Sparto a San Donato con via del Circuito. La lunghezza del tratto interessato dall’intervento è di 180 metri e la via potrà essere utilizzata previa realizzazione di due rotatorie, una sulla Tiburtina ed una all’altezza di via Salara Vecchia. Verranno anche realizzati i maricapiedi, la rete delle acque bianche e la pubblica illuminazione. Questo primo tratto si ricollegherà a via Enzo Tortora e da qui fino a Strada Comunale Piana da dove partirà il secondo tratto dell’intervento, anch’esso già in progettazione e dell’importo complessivo di 3.500.000 euro espropri compresi.

Il secondo progetto riguarda la realizzazione di 24 alloggi popolari dedicati a persone disabili nelle case Ater di via Caduti per Servizio a Fontanelle senza barriere architettoniche. Saranno realizzati al piano terra degli attuali palazzi eliminando anche il problema del degrado che affligge quegli spazi.