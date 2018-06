Strada delle Fornaci, querce secolari a rischio abbattimento: arriva la petizione

No all'abbattimento di due querce secolari in Strada delle Fornaci a Pescara. L'appello al Comune, che invece ha disposto le operazioni di taglio delle due piante, è stato lanciato dalle associazioni ITALIA NOSTRA, MILA DONNAMBIENTE, ARCHEOCLUB D’ITALIA, CONALPA ONLUS, PRONATURA ABRUZZO, COMITATO RESIDENTI DI STRADA DELLE FORNACI, ECOISTITUTO ABRUZZO e dai residenti.

Oltre 100 le firme raccolte ed inviate all'amministrazione comunale per chiedere di fermare un'operazione ritenuta inutile.

Tante soluzioni potrebbero essere adottate! Dall’obbligo del limite di velocità a 30 km al senso unico, in quel breve tratto finale di strada… L’unica che non va adottata è quella di continuare a eliminare vita, bellezza, e querce dal nostro territorio! Basta con i tagli che si possono evitare!

I cittadini della zona si rivolgono a politici e dirigenti comunali chiedendo loro di essere sentiti prima di procedere a tagli indiscriminati di alberi che non portano alcun vantaggio al miglioramento della viabilità urbana, arrecando invece un danno sicuro al paesaggio ed all’ambiente