Stazione di Pescara: arrivano cinque nuovi ascensori

Importante novità alla stazione centrale di Pescara. Sono entrati in funzione ieri, infatti, cinque nuovi ascensori che collegheranno l'atrio con i cinque marciapiedi ai binari. Meno di un mese fa erano state attivate anche cinque nuove scale mobili.

Gli ascensori hanno una struttura trasparente ed in acciaio, e possono trasportare fino a 17 persone. Sono idonei per il trasporto di disabili in carrozzina. Sia all'interno che all'esterno sono dotati di telecamere di videosorveglianza. Riqualificato anche lo spazio dell'atrio in corrispondenza degli ascensori, con illiuminazione a led ed indicatori di binario.

RFI infine ha fatto sapere che sono in corso anche i lavori per l'innalzamento a 55 cm dei marciapiedi a servizio dei binari. I lavori saranno completati entro il 2018 per i binari 4 e 5, ed entro il 2019 per i binari sei, sette ed otto. Saranno inseriti i percorsi tattili per ipovedenti.