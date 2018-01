Stalking e minacce alla famiglia: arrestato pescarese

Ha perseguitato e minacciato la propria madre e gli altri componenti della famiglia. Per questo, un 36enne pescarese M.B. è stato arrestato ieri dalla Polizia per atti persecutori in flagranza di reato. Ora si trova in carcere.

Sempre ieri, la Polizia di Pescara ha arrestato un 40enne, V.E. che deve scontare una pena residua di 10 mesi di reclusione per ricettazione, reato commesso nel 2007. Ora si trova in carcere a Pescara.