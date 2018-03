Stalking e minacce all'ex socio: per la Cassazione Vaccaro non doveva finire ai domiciliari

La Corte di Cassazione ha annullato la misura cautelare degli arresti domiciliari per Ivan Vaccaro, il 26enne di Chieti accusato di stalking e minacce nei confronti dell'ex socio. I giudici hanno infatti accolto il ricorso della difesa dove si sosteneva che gli indizi e le prove raccolte sono completamente infondate ed ottenuti con sistemi non leciti.

Dal 3 al 30 gennaio scorso Vaccaro è finito agli arresti dopo che diversi mesi fa era già stata avanzata da parte dei carabinieri di Pescara e della Procura una prima richiesta di misura cautelare, rigettata dal giudice. Secondo l'accusa Vaccaro avrebbe non solo perseguitato e minacciato l'ex socio in affari che aveva deciso di interrompere il sodalizio lavorativo, ma avrebbe addirittura fatto incendiare la sua auto e danneggiato automobili ed abitazioni di persone vicine alla vittima.

Alla base delle contestazioni della difesa, la figura di un poliziotto in servizio a Nuoro che avrebbe intercettato Vaccaro illecitamente, pedinandolo senza autorizzazione arrivando anche ad interrogarlo e mantenendo rapporti non solo con il querelante ma anche con gli altri indagati.