Stalking ed attentati all'ex socio: Vaccaro resta ai domiciliari

Per ora resta agli arresti domiciliari Ivan Vaccaro, l'organizzatore di eventi teatino finito in manette per aver compiuto una serie di atti persecutori, attentati incendiari e stalking nei confronti dell'ex socio pescarese. Lo ha deciso il giudice del Tribunale di Pescara che ha respinto la richiesta degli avvocati che difendono l'uomo.

Vaccaro non avrà nemmeno la possibilità di lavorare, in quanto il giudice ha rigettato anche questa richiesta considerando l'uomo una persona che non necessita, nell'immediato, di lavorare per sopravvivere. Ricordiamo che la vicenda riguarda i ripetuti atti intimidatori, sfociati nell'incendio della vettura e del balcone dell'abitazione della vittima, che aveva deciso di interrompere i rapporti lavorativi con Vaccaro, con il quale aveva organizzato serate per la movida pescarese.

La difesa aveva sostenuto che fra i due vi era un prolungato rapporto conflittuale, basato su momenti di amicizia e momenti di tensione, e per questo gli avvocati avevano sottolineato come anche durante il periodo dei fatti contestati fra i due ci fosse comunque ancora un rapporto che li legava. Ma il giudice ha deciso che Vaccaro deve comunque restare ai domiciliari.