Sporcizia diffusa e massiccia presenza di insetti in un deposito di cereali, attività sospesa

Gravi carenze igienico sanitarie, sporcizia diffusa per evidente mancate pulizie nonché presenza massiccia di insetti.

Questa la condizione nella quale i carabinieri del Nas di Pescara hanno trovato un deposito di cereali a uso alimentate umano nella nostra provincia.

A pochi giorni dalla sospensione di un’attività di molitura cereali dunque nuova operazione da parte dei militari dell'Arma.

All'esito delle verifiche è emerso anche che nel deposito fosse assente il previsto piano di autocontrollo di cui al sistema Haccp. Per queste ragioni, i 2 soci amministratori della struttura sono stati segnalati all'autorità amministrativa e sanitaria mentre l'attività di deposito cereali è stata sospesa fino all’avvenuta rimozione delle non conformità riscontrate e completo ripristino dei necessari requisiti igienico-strutturali. Sono stati anche sottoposti a vincolo sanitario 10mila 500 tonnellate di grano duro, grano tenero e farro, tutti di produzione biologica per successive valutazioni e distruzione.

La chiusura del deposito (del quale non è stato svelato il nome) va ad aggiungersi ad un’altra sospensione di attività compiuta dal Nas del capoluogo adriatico proprio pochi giorni fa: in quell’occasione furono contestate violazioni amministrative per gravi carenze igienico sanitarie e strutturali, l’omessa applicazione del piano di autocontrollo e delle procedure di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti; 110 furono le tonnellate sottoposte a vincolo sanitario.