Paura a Spoltore, ladri in fuga da un'abitazione dopo un tentativo di furto

Tentativo di furto ieri 21 gennaio a Spoltore, in un'abitazione di via Pescarina. Nel tardo pomeriggio, infatti, una coppia di malviventi ha scavalcato la recinzione della casa e con alcuni attrezzi da scasso ha forzato una porta-finestra. In quel momento però, come riferisce Spoltore Notizie, è scattato l'allarme e i due, probabilmente preoccupati dal suono della sirena, si sono dati alla fuga prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

I proprietari in quel momento erano assenti. Secondo alcuni residenti della zona, nelle ultime settimane ci sono stati diversi tentativi di furto e colpi nella zona, probabilmente ad opera della stessa banda. Del caso si stanno occupando i carabinieri di Spoltore che hanno avviato le indagini.