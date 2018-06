Spoltore, strade pericolose: la Lega attacca il Comune

Il Comune non ascolta le segnalazioni dei cittadini e dei consiglieri d'opposizione riguardanti piccoli o grandi disagi. E' quanto afferma il consigliere della Lega in consiglio comunale a Spoltore Antonella Paris, che sottolinea come nel settembre del 2017 fu segnalata una situazione di pericolo al bivio con la frazione di Villa Santa Maria.

Qui infatti si trova una fontana dove molti cittadini si fermano lasciando l'auto in condizioni di sosta spesso pericolose, invadendo addirittura la corsia opposta per transitare.

"A segnalazione verbale nessuna risposta. Dopo sei mesi di attesa, il 30 marzo, invia mail al Comune e, in giornata, la Polizia municipale decide che i segnali, quattro, vanno sistemati. Il 29 maggio dei segnali nemmeno l'ombra. Nuova mail di sollecito. Passa qualche giorno e i segnali finalmente arrivano, ma vengono posizionati in maniera sbagliata.E così sono rimasti, nonostante la segnalazione verbale e scritta di Antonella Paris, mentre le macchine continuano tranquillamente a fermarsi in maniera pericolosa."

Anche per un'altra segnalazione, sottolinea la Paris, il Comune è rimasto indifferente: via degli Oleandri, la strada comunale, che attraversa campi agricoli, utilizzata soprattutto da contadini per raggiungere appezzamenti di terreno. La carreggiata è completamente invasa dalla terra e in questo periodo è impraticabile per i molto agricoltori che con l trattore devono raggiungere i campi per la trebbiatura.