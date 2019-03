Spoltore, stalking e danni all'auto della ex: arrestato

Ha minacciato ed aggredito l'ex fidanzata, perseguitandola ed arrivando a danneggiarle l'auto. Per questo, R.C. 23enne di Spoltore è stato arrestato per stalking. I carabinieri lo hanno sottoposto ieri, su disposizione del Tribunale, agli arresti domiciliari.

Dal dicembre 2018, quando si era interrotta la relazione fra i due, il giovane aveva posto in essere una serie di gravi condotte intimidatorie nei confronti della 26enne di Pescara arrivando a tagliarle le gomme in più occasioni e graffiando la carrozzeria della sua auto.