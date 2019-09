Spoltore, insospettabile beccato a spacciare dalla polizia: arrestato - FOTO

Un 32enne incensurato di Spoltore è stato arreststo dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Ieri, infatti, gli agenti della squadra mobile lo hanno sorpreso a cedere alcune dosi di marijuana ad un giovane acquirente che per la prima volta si riforniva dall'uomo, che per farsi riconoscere gli aveva scritto su whatsapp come era vestito mandandogli la posizione di un bar in viale Europa a Villa Raspa.

Dopo aver preso contatto con l'arrestato, l'acquirente si è recato in uno sportello bancomat per prelevare il denaro e pagare lo spacciatore, che gli aveva messo nel vano sottosella dello scooter circa 10 grammi di marijuana. I poliziotti però lo hanno seguito fino alla sua abitazione, dalla quale è riuscito in macchina ed a quel punto è stato fermato e perquisito, trovato in possesso di oltre 20 grammi di marijuana e 6 di hashish. In casa, con l'ausilio dell'unità cinofila, sono stati trovati altri 800 grammi di marijuana e 35 grammi di hashish nascosti in camera da letto ed un bilancino di precisione.

Ora si trova in carcere.