Spoltore, spaccata al "Caffè dei professionisti" di Villa Raspa

Ancora una spaccata in un'attività del Pescarese. Nella notte fra sabato e domenica infatti, come riporta la testata Spoltore Notizie, un ladro si è introdotto all'interno del "Caffè dei professionisti" di Villa Raspa, in via Fellini a Spoltore. Dopo aver spaccato la vetrata della porta d'ingresso, si è introdotto all'interno del bar riuscendo però a rubare solamente qualche euro presente in cassa.

Il malvivente, che ha agito a volto scoperto, è stato ripreso dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza che ora sono al vaglio dei carabinieri che si stanno occupando delle indagini, dopo la denuncia del titolare.