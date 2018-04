Spoltore: si ribalta col trattore che lo schiaccia, è grave

E' ricoverato in gravi condizioni presso il reparto di Chirurgia Toracica dell'ospedale di Pescara un 80enne di Spoltore rimasto ferito a seguito di un incidente sul lavoro.

L'anziano ieri sera stava lavorando nei campi e si trovava a bordo del suo trattore, quando per circostanze ancora da chiarire si è ribaltato. Il mezzo però lo ha schiacciato ed è rimasto per diverso tempo bloccato senza potersi muovere. Sul posto è arrivato il 118 che lo ha trasportato in ospedale.