Spoltore, ragazzina di 12 anni investita da un'auto

Una 12enne di Spoltore è rimasta ferita questa mattina dopo essere stata investita da un'auto. Erano circa le 8 del mattino quando, per circostanze ancora da chiarire, una vettura in transito l'ha travolta. Ferita, è stata trasportata dal 118 in ambulanza all'ospedale di Pescara dove è stato diagnosticato un politrauma ed un trauma cranico. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri. La prognosi per la 12enne è di 30 giorni.