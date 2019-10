Spoltore, è morto l'artista Ettore Spalletti

Si è spento all'età di 79 anni Ettore Spalletti, scultore e pittore di fama internazionale. Spalletti è morto nella sua casa di Spoltore, ed era nato nel 1940 a Cappelle sul Tavo. Noto per la sua ricerca per risaltare il tono cromatico, si dedicava all'arte concettuale. Aveva esposto nelle più prestigiose gallerie e mostre di tutto il mondo, dalla Biennale di Venezia al Gugghenheim di New York, anche se era sempre rimasto legato alla sua terra d'origine.

Alla notizia della sua morte, il sindaco Di Lorito ha voluto esprimere cordoglio e dolore a nome di tutta la comunità di Spoltore:

E' un giorno triste per tutti. Mi sento vicino al dolore della famiglia non solo perché ho avuto il piacere di conoscere Ettore Spalletti e incontrarlo in più di un'occasione, ma anche perché pur essendo un artista di fama internazionale, Spalletti non ha mai lasciato l'Abruzzo e viveva qui a Spoltore, a pochi minuti dal paese dove era nato. L'eleganza che distingue la sua arte era una caratteristica comune alla sua personalità e al suo modo di essere: l'Abruzzo ma più in generale l'Italia e il mondo dell'arte perdono un'uomo la cui lezione di stile deve essere ricordata e tutelata, anche nell'immaginare il futuro delle nostre città e degli edifici pubblici

Anche il consigliere comunale ed ex assessore Di Iacovo ha voluto ricordarlo su Facebook: