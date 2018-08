Spoltore: paura per un edificio pericolante, sul posto sindaco e vigili del fuoco

Sopralluogo questa mattina del sindaco Di Lorito assieme alla Polizia Municipale ed ai vigili del fuoco in Strada Intermedia, nel centro storico di Spoltore, dove si trova un edificio pericolante. La zona negli ultimi giorni è stata interdetta a causa del rischio di crollo imminente.

Già nel 2016 fu chiesta la messa in sicurezza dell'edificio spiega il sindaco, ordinanza però mai attuata. Ora la situazione è peggiorata con il crollo parziale del tetto, crollo del solaio interpiano, le pareti di mattoni e pietra gravemente lesionate.

L'abitazione pericolante rende quattro abitazioni non più utilizzabili: due perché sono adiacenti alla casa pericolante, altre due perché l'accesso alle abitazioni richiede il passaggio sotto una delle mura a rischio crollo. Tempestivamente sono stati avvisati anche i gestori dei servizi per interrompere l'erogazione di gas ed energia elettrica: una squadra dei vigili del fuoco è rimasta sul lungo anche nel pomeriggio per accompagnare i residenti a recuperare gli effetti personali. Ora l'edificio sarà monitorato in attesa di prendere una decisione definitiva.