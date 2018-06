Spoltore, abusi sessuali su minori: condannato don Vito Cantò

Don Vito Cantò ha abusato sessualmente di un minorenne quando era parroco a Villa Raspa di Spoltore. E' quanto stabilito dal Tribunale di Pescara che oggi, con rito abbreviato, ha condannato l'ex parroco a 3 anni e 8 mesi di reclusione. Il Pm aveva chiesto 3 anni.

Il religioso è anche interdetto dai pubblici uffici per 5 anni, mentre il risarcimento sarà valutato in sede civile, con una provvisionale di 30 mila euro per la vittima, e 10 mila euro a testa per la madre e sorella del ragazzo. Gli abusi risalgono al periodo fra il 2011 e 2012. Nel 2013 Don Vito fu sospeso dal Vescovo Valentinetti lasciando poi la parrocchia e la guida degli scout Agesci di Villa Raspa.

Il processo caninico si concluse con il divieto perpetuo di svolgere attività con minorenni ed altre pene accessorie oltre a 5 anni di vita monacale. Il suo avvocato si rivolse alla Cassazione per evitare il processo penale, partito nel 2016, ma la Corte definì inammissibile il ricorso.