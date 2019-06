Inaccessibile ai disabili la spiaggia libera adiacente al torrente Vallelunga [FOTO]

La bella stagione è ormai arrivata e il caldo porta già tantissime persone a riversarsi sulla spiaggia per godersi il sole dopo un maggio che è sembrato più autunnale che primaverile.

Ma l'accesso al mare, purtroppo, non è consentito a tutti, come nel caso della spiaggia libera adiacente al torrente Vallelunga, in viale Primo Vere.

Infatti alle persone disabili è negato l'accesso verso il mare visto che la passerella in legno che consentiva di avvicinarsi alla sabbia risulta inutilizzabile.

Una transenna e il nastro bianco rosso sul marciapiede fanno comprendere come non si possa passare da lì per accedere alla spiaggia. Stessa situazione dall'altro lato per il percorso inverso. Inoltre è inutilizzabile anche il bagno e sulla spiaggia ci sono due punti (uno dei quali è un tombino scoperto) che sono stati transennati per motivi di sicurezza.