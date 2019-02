Controlli a Penne con lo scout speed, il bilancio di un anno di attività

I numeri sono eloquenti: 195 le vetture senza revisione e 52 quelle con la polizza assicurativa scaduta.

Questo il bilancio di un anno di attività effettuata dalla polizia municipale di Penne per mezzo del sistema scout speed, la macchina dotata di rilevatore in grado di trasmettere i dati del veicolo attraverso la lettura della targa di immatricolazione.

Il comandante Natalino Matricciani informa che i controlli avvengono quotidianamente su tutto il territorio di loro competenza, contrade comprese.

Le sanzioni amministrative applicate in caso di infrazione vanno dalle 849 euro fino ad un massimo di oltre 3300 euro per mancata copertura assicurativa, con conseguente sequestro del mezzo, l'aggiunta delle spese di rimozione e custodia e la decurtazione di cinque punti sulla patente. Per le macchine con revisione scaduta, multa dai 155 ai 625 euro.