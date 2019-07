Spara contro due uomini in macchina al Ferro di Cavallo, arrestato dalla polizia

Un 28enne di Pescara con numerosi precedenti, S.V., è stato arrestato ieri sera dalla Squadra Volante per tentato duplice omicidio e detenzione illegale di arma comune da sparo e del relativo munizionamento. Ora si trova in carcere.

Tutto è iniziato intorno alle ore 23, quando gli agenti sono intervenuti in via Tavo, per la precisione al “Ferro di Cavallo”, dove erano stati segnalati colpi di arma da fuoco.

Si è poi appurato che S.V. aveva sparato con la pistola dal balcone della propria abitazione, dove era sottoposto ai domiciliari, contro una Mercedes Classe C che si stava allontanando a gran velocità e a bordo della quale c'erano due fratelli rumeni, entrambi con precedenti: M.F., 26enne, residente a Montesilvano, e G.I., 28enne, residente a Pescara.

Alla vista della polizia, il 28enne ha cercato di sbarazzarsi di alcuni bossoli, poi recuperati, lanciandoli sul piazzale sottostante: proprio lì sono stati rinvenuti e sequestrati 4 bossoli calibro 9 ed una cartuccia inesplosa dello stesso calibro, mentre sul balcone sono stati recuperati, ponendoli sotto sequestro, altri 7 bossoli, sempre calibro 9. L’arma utilizzata per sparare, invece, non è stata ancora ritrovata.