Spaccio e traffico di droga: 31 arresti, coinvolta anche Montesilvano

Interessa anche il pescarese, ed in particolare Montesilvano, l'operazione condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, riguardante un importante giro di spaccio e traffico di stupefacenti che coinvolge diversi clan della camorra.

Sono 31 in tutto le persone arrestate, per un'organizzazione criminale che aveva base a Marano. Le altre province coinvolte sono Terni, Caserta e Frosinone. L'indagine è partita nell'ottobre 2015 ed ha permesso di scoprire vari canali di approvigionamento e vendita di hashish e marijuana. Sequestrati in tutto 80 kg di hashish ed un kg circa di marijuana.