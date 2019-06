Spaccio di stupefacenti al “Ferro di Cavallo”, arrestate altre due persone. Continua, dunque, l’azione repressiva dei Carabinieri di Pescara a Rancitelli. Dall’inizio del 2019 sono già 20 gli arresti effettuati nel quartiere, per lo più per spaccio di stupefacenti, con il sequestro di oltre mezzo chilo di droga e svariate denunce

Stavolta sono finiti in manette un uomo e una donna: si tratta di Carmine Bevilacqua, 27 anni, e Pamela Spinelli, 31 anni. Il primo è stato portato in carcere perché, in occasione dell'arresto della sua convivente Angela Morelli, lo scorso 5 giugno, era stato trovato in possesso di 19 pasticche di “suboxone” nonché materiale vario atto al confezionamento e un bilancino elettronico di precisione.

La 31enne, invece, nel corso di una perquisizione domiciliare è stata beccata con 45 grammi di cocaina e materiale vario atto al confezionamento delle dosi. Al termine del rito per direttissima, è stata rimessa in libertà.