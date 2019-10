Spaccio di droga e soldi falsi a Rancitelli: blitz dei carabinieri

Nuovi controlli con un arresto ed una denuncia a Rancitelli nella zona del "Ferro di cavallo", da parte dei carabinieri della compagnia di Pescara.

Un 28enne, M.S., è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Grazie all'ausilio dell'unità cinofila di Chieti, sono stati trovati nella sua abitazione 110 grammi di eqroina, 10 grammi di cocaina e 500 euro in banconote verosimilmente frutto dell'attivitèà di spaccio. Il giovane ora si trova in carcere,

Sempre i carabinieri, durante i controlli, hanno denunciato a piede libero T.R., 26enne pescarese, trovata in possesso al termine di una perquisizione domiciliare e personale di un coltello intriso di sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento delle dosi ed una banconota da 50 euro falsa.