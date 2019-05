Spaccio ed evasione: due arresti a Pescara

I carabinieri di Pescara hanno arrestato questa mattina due persone per evasione dai domiciliari e spaccio di stupefacenti. Si tratta di I.M. romeno di 33 anni, noto alle forze dell'ordine, sorpreso in via Tavo all'interno del "Ferro di cavallo" nonostante gli arresti domiciliari senza alcuna autorizzazione da parte del Tribunale.

In manette anche G.S. 41enne pescarese nota alle forze dell'ordine, alla quale è stata applicata la misura degli arresti domiciliari in sostituzione della presentazione alla polizia giudiziaria, per aver ceduto una dose di eroina ad un assuntore in cambio di denaro lo scorso 24 aprile.