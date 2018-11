Spaccio di sostanze stupefacenti, uomo arrestato dai carabinieri

Un 37enne di origini abruzzesi, con precedenti, è stato arrestato a Roma dai carabinieri di Frascati per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo dei militari dell'Arma è avvenuto nell’area della periferia della Capitale, precisamente a Tor Bella Monaca. Ieri pomeriggio, in via dell’Archeologia, i carabinieri hanno notato l’uomo mentre cedeva a un ragazzo alcuni involucri di droga.

Perquisito sul posto, il 37enne è stato beccato con circa 10 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi, e 600 euro in contanti, provento dell’illecita attività. È stato così portato in caserma, dove verra' trattenuto in attesa del processo per direttissima.