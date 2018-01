Spaccio di droga sul lungomare: tre arresti a Montesilvano

Hashish e marijuana confezionati in piccole dosi e vendute rispettivamente a 10 e 20 euro al grammo. Un'attività di spaccio che tre cittadini del Senegal svolgevano nei pressi dell'arenile e che è stata sventata ieri pomeriggio. Gli arrestati sono Thiam Mor, 20 anni incensurato e senza fissa dimora, Thiam Khadim, 33 anni con qualche precedente specifico e reati contro la persona, Gueye Momar Talla, 39 anni residente a Sulmona, già coinvolto in passato per circostanze simili.

I Carabinieri della Compagnia di Montesilvano erano da tempo sulle loro tracce osservando i movimenti sospetti effettuati in spiaggia con i vari assuntori. Nel corso dell'operazione sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione, un taglierino con la lama bruciata utilizzato per il taglio delle dosi e 50 grammi di marijuana suddivisi in varie porzioni. Tutto il materiale sequestrato era nascosto sotto cumuli di sabbia. Uno degli arrestati aveva con sé anche un mazzetto di banconote del valore complessivo di 915 euro, oltre a bustine di droga già pronte per essere immesse sul mercato. Ascoltati anche alcuni giovani che si rifornivano dai tre spacciatori. Gli interrogati sono di Pescara, Teramo, Montesilvano, Silvi e Poggiofiorito.