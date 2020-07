Spaccio e consumo di droga: nuovi controlli e denunce dalla guardia di finanza

Continuano senza sosta gli interventi di contrasto allo spaccio di stupefacenti in città da parte della guardia di finanza di Pescara. Con il ritorno graduale alla normalità dopo il lockdown, i baschi verdi monitorano attentamente il territorio soprattutto nelle zone della movida ed in quelle particolarmente sensibili dove il fenomeno della vendita di stupefacenti è da sempre presente.

Il 7 luglio una pattuglia ha fermato un extracomunitario a bordo di una bicicletta nella zona del ferro di cavallo in via Tavo. Il 25enne, privo di documenti e noto alle forze dell'ordine per reati di spaccio, ha subito esibito alla pattuglia alcune bustine di cellophane contenenti un grammo di marijuana. I militari però lo hanno perquisito rinvenendo altri dosi chiuse ermeticamente per complessivi 20 grammi di droga. Per questo, è stato denunciato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sempre nella zona di via Tavo, altre due persone sono state segnalate e sanzionate dopo essere state fermate e trovate in possesso di marijuana ed eroina per uso personale.