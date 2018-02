Spaccio di droga: maxi operazione in 16 province, arresti e sequestri anche a Pescara

Una vasta operazione di scala nazionale, che coinvolge centinaia di agenti, è in corso in 16 provincie italiane fra cui anche Pescara per contrastare il fenomeno dello spaccio e traffico di droga nei luoghi di aggregazione giovanile. Le province coinvolte sono Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Brindisi, Enna, Ferrara, Imperia, Livorno, Modena, Novara, Parma, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa e Prato.

In tutto sono state arrestate 25 persone, di cui 21 straniere, 11 le persone denunciate. Sequestrati complessivamente oltre 120 grammi di cocaina, 432 di eroina, 323 di hashish, 867 di marijuana e 666 di droghe leggere. Emesse anche sanzioni amministrative, 61 fogli di via e 7 Daspo.

Per quanto concerne Pescara, quattro le persone arrestate in flagranza di reato:

- C.P., 51enne pescarese sorpreso in via Tavo, mentre cedeva una dose ad una tossicodipendente romena. Rinvenuti e sequestrati gr. 5,22 di eroina.

- D.E.H.M. di 27 anni e D.E.H.M. di 26 anni, di nazionalità senegalese clandestini e senza fissa dimora, arrestati a Montesilvano mentre spacciavano nella pineta. Avevano nascosto nella vegetazione 153,66 grammi di marijuana e 14,88 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione

- B.A., 27enne marocchino regolarmente residente a Pescara pregiudicato, pedinato fino alla sua abitazione di via Arapietra dove si è recato con un cliente contattato poco prima. E' stato fermato in flagranza e rinvenuti 18,51 grammi di hashish ed un involucro contenente 1.57 grammi di marijuana oltre ad un bilancino di precisione.