Spacciava droga al “Ferro di Cavallo”, giovane arrestata

Una 31enne già nota alle forze dell’ordine, G.S., residente nel quartiere Rancitelli, è finita ai domiciliari nella sua abitazione al “Ferro di cavallo” in esecuzione a una misura di custodia cautelare in carcere. L’arresto è stato eseguito, alle prime ore dell’alba di oggi, dai carabinieri del Nor di Pescara.

I militari dell’Arma sono riusciti a documentare un’intensa attività di spaccio di droga che andava avanti da circa 2 anni. L’arrestata ha infatti ceduto sostanze stupefacenti, per lo più cocaina, a giovani consumatori provenienti sia da Pescara sia dai comuni limitrofi.

Il provvedimento dell’autorità giudiziaria è stato emesso dal gip di Pescara su richiesta del pm Anna Benigni.