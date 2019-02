Spaccio di droga: nei guai due pescaresi

Due persone sono state denunciate ieri dai carabinieri di Pescara nell'ambito di una serie di controlli per contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti.

Si tratta di G.S.C. 59enne pescarese, trovato in possesso di 3.75 grammi di eroina divisa in dosi, durante una perquisizione personale avvenuta in via Tavo. Denunciata anche S.G. 33enne pescarese sorpresa invece a San Donato in possesso 21 grammi di marijuana ed un bilancio di precisione.