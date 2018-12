Spaccio di droga ed esplosione di ordigni, rintracciato e arrestato dalla polizia

La polizia ha arrestato ieri, lunedì 10 dicembre, un uomo a Pescara.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile hanno dato esecuzione a un'ordinanza di sottoposizione agli arresti domiciliari nei confronti di C.V., 44enne di San Severo, in provincia di Foggia.

A emettere la misura è stato il tribunale di Sorveglianza di Perugia il 13 novembre scorso.

L'uomo deve espiare una pena di 7 mesi di reclusione in merito a un cumulo di pene per i reati di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente in concorso ed esplosione di ordigni in centro abitato in concorso, fatti avvenuti in Pescara tra il 2012 ed il 2013.