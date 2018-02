Spaccio di droga: arrestato dalla Polizia un pescarese

Dovrà scontare 9 mesi e 15 giorni di arresti domiciliari per una condanna per droga. In manette è finito Gabriele Cataldo, 48enne pescarese arrestato ieri dalla Squadra Mobile di Pescara che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura di Chieti per spaccio di stupefacenti, episodio avvenuto nel 2009 a Sambuceto.