Spaccio e consumo di droga: arresti e denunce nel pescarese

Controlli straordinari sul territorio da parte dei carabinieri di Pescara, per il contrasto allo spaccio e consumo di droga. I militari della compagnia di Pescara, hanno concentrato l'attenzione nell'hinterland pescarese, a cavallo fra i comuni di Spoltore e Cappelle sul Tavo oltre che nel capoluogo.

In particolare, i carabinieri hanno arrestato V.E. 35enne di Pratola Peligna, sorpreso durante un controllo in auto in possesso di 11 grammi di eroina suddivisa in dosi. Denunciato invece P.C. 20enne di Montesilvano, controllato a Piazza Unione e trovato in possesso di 4 grammi di marijuana già divisa in dosi.

Denunciato anche una 47enne di Pescara, sorpresa a cedere 6 grammi di marijuana ad un tossicodipendente della zona. Un 52enne di Spoltore, invece, è stato denunciato in quanto sorpreso alla guida sotto l'effetto di stupefacenti. Mentre è stato fermato si stava iniettando una dose di eroina. Segnalati infine alla Prefettura come assuntori di stupefacenti due uomini di Spoltore.