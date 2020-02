Spaccio di cocaina, 3 arresti: in azione le Questure di Pescara e Ascoli Piceno

Spaccio di droga, 3 arresti: in azione le Questure di Pescara e Ascoli Piceno. Sequestrati inoltre 300 grammi di cocaina. Il blitz ieri pomeriggio a Grottammare, quando gli agenti, che da giorni stavano monitorando gli spostamenti di alcuni pusher, ne hanno seguito uno. Si tratta di un 27enne, originario di San Benedetto del Tronto, che a bordo di un motorino ha raggiunto un supermercato del quartiere Ischia.

Lì ha aspettato che arrivasse una Seat Leon, per poi passare uno zaino agli occupanti della macchina. Il 27enne ha tentato di allontanarsi, ma è stato bloccato dai poliziotti. Successivamente sono state fermate anche le persone a bordo dell'auto: due albanesi, tra i 27 e i 29 anni, domiciliati vicino Teramo. I due sono così finiti in manette per spaccio di stupefacenti insieme a un motociclista cui avevano ceduto a loro volta la droga.

Nelle loro abitazioni gli agenti hanno trovato anche un po' di marijuana e alcuni bilancini di precisione, che gli investigatori hanno sequestrato insieme agli stupefacenti, a tre cellulari, alla moto e all'auto. Il 27enne marchigiano è stato invece denunciato a piede libero.