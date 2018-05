Spacciavano droga a tossicodipendenti di Penne: arrestati

Il Giudice per le Indagini Preliminari dr. Nicola Colantonio ha emesso due ordinanze di custodia cautelare in carcere su richiesta del PM dr. Andrea Papalia della Procura della Repubblica di Pescara. a carico di due pluripregiudicati pescaresi. Si tratta di Guerino Spinelli, 40 anni e Enrico Spinelli di 32 anni. L'accusa nei loro confronti è di "spaccio continuato di sostanze stupefacenti del genere cocaina, marijuana e hashish".

Da mesi i militari stavano indagando sul traffico di droga nell'area vestina e dopo una perquisizione domiciliare in casa di un assuntore si sono materializzati alcuni indizi riconducibili ai due arrestati. L'attività di spaccio veniva effettuata già da tre anni nel comprensorio di Penne e proseguita nel quartiere Rancitelli di Pescara anche durante il periodo in cui Guerino Spinelli stava scontando una precedente condanna ai domiciliari. Nell'abitazione di Enrico Spinelli, invece, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 50 grammi di cocaina, 48 di eroina, materiale per il confezionamento e 1700 euro in contanti.