Sorpreso a spacciare droga vicino casa: giovane arrestato dalla polizia

Sorpreso a spacciare vicino casa: arrestato dalla polizia. La squadra mobile di Pescara è entrata in azione ieri pomeriggio appostandosi nei pressi del domicilio dell'uomo, un 30enne del posto. Gli agenti lo hanno colto in flagranza di reato proprio mentre stava cedendo un involucro di sostanza stupefacente. L’individuo è stato quindi fermato e trovato in possesso di marijuana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dalla successiva perquisizione nella sua abitazione sono emersi ulteriori 31 grammi di droga, nonché materiale per il confezionamento e bilancini di precisione. A quel punto il giovane è finito in manette. Il pubblico ministero di turno ha disposto il suo trasferimento nella casa circondariale di Chieti, a disposizione dell’autorità giudiziaria.