Torna la paura per i furti in centro a Pescara: auto lanciata come ariete contro un negozio

Ladri in azione la notte scorsa in centro a Pescara. Alcuni malviventi, infatti, hanno sfondato la vetrina di un negozio d'abbigliamento in via Milano utilizzando un'auto come ariete. Una volta all'interno, hanno rubato diversi capi d'abbigliamento per poi darsi alla fuga.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ingente il bottino, ed ingenti anche i danni causati all'attività commerciale. L'auto utilizzata come ariete e successivamente per la fuga era stata precedentemente rubata. Del caso si stanno occupando i carabinieri che visioneranno le immagini delle telecamere di sorveglianza del negozio e quelle delle telecamere della zona.