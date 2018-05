Spaccata al bar "Remo": identificato dai carabinieri il ladro

È un uomo di 30 anni l'individuo che sere addietro ha rubato diverse stecche di sigarette all'interno del bar "Remo" in via Vestina. Il reato è stato commesso lo scorso 2 maggio e le indagini condotte dai Carabinieri hanno permesso di scovare il malvivente, riconosciuto attraverso le telecamere di sorveglianza.

Per introdursi all'interno dell'esercizio, il ladro ha utilizzato un piede di porco. La refurtiva non è stata recuperata. In ogni caso si tratta della stessa persona che si è resa protagonista recentemente di un'altra azione furtiva a Rosciano. Attesi nelle prossime ore i provvedimenti del Giudice.