Maltempo a Pescara, chiuso il sottopasso del ponte Villa Fabio

Il sottopasso del ponte di Villa Fabio a Pescara è stato chiuso al traffico questa mattina, lunedì 22 ottobre.

A farlo sapere è lo stesso Comune che è stato costretto a vietare il transito ai veicoli per impraaticabilità a causa di un allagamento.

Dunque transito vietato ai veicoli che da via Raiale si dirigono verso via del Circuito passando sul ponte Villa Fabio (noto anche come ponte Capacchietti) e viceversa.

foto di repertorio