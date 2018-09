Rubinetti senz'acqua a Pescara, Montesilvano e provincia il 5 settembre: orari e comuni interessati

Sospensione dell'erogazione idrica domani, mercoledì 5 settembre, sia a Pescara che in diversi Comuni della provincia per una riparazione urgente che l'Aca, l'azienda comprensoriale acquedottistica, dovrà eseguire sull'adduttrice principale dell'acquedotto Tavo.

Per questa ragione domani i rubinetti resteranno a secco e l'erogazione dell'acqua sarà sospesa a partire dalle ore 8:30 fino alle 17, quando il flusso idrico sarà ripristinato.

Ma l'Aca fa sapere come la perfetta normalizzazione su tutta la rete sarà completa solo in tarda serata.

Questi, nel dettaglio, i Comuni interessati e le relative zone: