Dalla sorveglianza speciale al carcere: arrestato

Era sottoposto alla sorveglianza speciale ma ora per lui si sono aperte le porte del carcere. In manette è finito B.U. 34enne noto alle forze dell'ordine per vari reati come furti ed invasioni di edifici, evasione e traffico di stupefacenti. Da gennaio 2018 era sottoposto alla misura imposta dal Tribunale di Pescara ma ora, arrivata una condanna ad 1 anno e 7 giorni di reclusione come pena cumulativa dei reati commessi, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante e condotto in carcere a San Donato.