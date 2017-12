Va a spasso con un coltello a scatto e un cacciavite, "pizzicato" dai Carabinieri

I militari dell'Arma di Pescara hanno deferito in stato di libertà un 60enne di Chieti, pregiudicato, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L'uomo è stato sottoposto a controllo in via Lago di Capestrano