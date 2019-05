Due morti nell'incendio a Villa Serena, oggi nuovo sopralluogo dei vigili del fuoco

Sarà eseguito questa mattina, giovedì 30 maggio, un nuovo sopralluogo del Nucleo Investigativo antincendio dei vigili del fuoco all'interno della clinica privata Villa Serena di Città Sant'Angelo in merito all'incendio di due settimane fa che ha provocato il decesso di due dei pazienti del reparto psichiatrico.

Proseguono le indagini e gli investigatori dei vigili del fuoco torneranno nella struttura sanitaria per verificare ulteriori dettagli che possano accertare le cause del rogo.

Al momento sembrerebbe accertato il fatto che all'interno del reparto si fumasse e per questa ragione non si esclude che le fiamme siano divampate da una sigaretta, dai fiammiferi o da un accendino. Sembra esclusa la possibilità che possano essere stati responsabili dell'incendio le due vittime.

L'autopsia sui corpi dei due morti non è stata ancora fissata.