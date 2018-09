Soldi per far ottenere i certificati di invalidità, medico patteggia 2 anni e 8 mesi di reclusione

Due anni e 8 mesi di reclusione. Questo quanto patteggiato dal medico di base Vincenzo Berghella davanti al Gup (giudice per l'udienza preliminare) Elio Bongrazio del tribunale di Pescara.

L'ex consigliere comunale e provinciale era accusato di essersi fatto dare o promettere da una decina di pazienti consistenti somme di danaro in cambio di sue relazioni compiacenti per richieste di pensione d'invalidità e, in un caso, per un arruolamento nella Marina Militare.

Il pm (pubblico ministero) Anna Rita Mantini contestava a Berghella i seguenti reati: corruzione, millantato credito, induzione indebita a dare o promettere utilita' e circonvenzione d'incapace.

Secondo l'accusa, Berghella, ex marito di Silvana Pica scomparsa in circostanze misteriose dal 2012, si sarebbe fatto consegnare o promettere mazzette, per diverse migliaia di euro, in cambio dell'impegno ad agevolare l'iter per l'ottenimento delle pensioni d'invalidità civile e di altre misure di sostegno alle disabilità.